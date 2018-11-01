Турчинов попал в российский санкционный список

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попал в список лиц, кого затронут специальные экономические меры РФ в ответ на украинские санкции, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Турчинов Александр Валентинович (Турчинов Олександр Валентинович), дата рождения — 31 марта 1964 года, место рождения — город Днепропетровск, СССР", — говорится в документе.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".