Ответные меры на санкции Киева коснутся генпрокурора Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко попал в список лиц, кого затронут спецмеры РФ в ответ на украинские санкции, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Луценко Юрий Витальевич (Луценко Юрій Віталійович), дата рождения — 14 декабря 1964 года, место рождения — город Ровно, СССР", — говорится в постановлении правительства РФ.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".