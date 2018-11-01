Ответные меры на санкции Киева коснутся Яценюка и пресс-секретаря Порошенко

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры РФ на санкции Киева коснутся экс-премьера Арсения Яценюка и пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Яценюк Арсений Петрович (Яценюк Арсеній Петрович), дата рождения — 22 мая 1974 года, место рождения — город Черновцы, СССР… Цеголко Святослав Петрович (Цеголко Святослав Петрович), дата рождения — 30 апреля 1979 года, место рождения — село Бурштын, ИваноФранковская область, СССР", — говорится в постановлении правительства РФ.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".