Посол Украины в США попал в список лиц, кого затронут ответные меры России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый попал в список лиц, кого затронут меры РФ в ответ на санкции Киева, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Чалый Валерий Алексеевич (Чалий Валерій Олексійович), дата рождения — 1 июля 1970 года, место рождения — город Винница, СССР", — говорится в документе.

В четверг премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни украинцев и украинских компаний, которые наносят вред России. Эти меры, по его словам, будут включать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. При этом он заверил, что эти меры не коснутся украинского народа в целом.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".