Посол Украины в США попал в список лиц, кого затронут ответные меры России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый попал в список лиц, кого затронут меры РФ в ответ на санкции Киева, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
В четверг премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни украинцев и украинских компаний, которые наносят вред России. Эти меры, по его словам, будут включать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. При этом он заверил, что эти меры не коснутся украинского народа в целом.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".