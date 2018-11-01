Ответные меры на санкции Украины коснутся сына Порошенко

Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото

Денежные купюры и монеты России и Украины. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей попал в список лиц, которых затронут специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Украины, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Порошенко Алексей Петрович (Порошенко Олексій Петрович), дата рождения — 6 марта 1985 года, место рождения — город Киев, СССР", — сказано в постановлении правительства РФ.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".