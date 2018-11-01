МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Постановление премьер-министра России Дмитрия Медведева о мерах в ответ на санкции Украины направлено на противодействие недружественным действиям против граждан РФ и юридических лиц, сообщает пресс-служба кабмина.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Медведев сообщил, что под действие ответных мер попадут сотни украинцев и украинских компаний, которые наносят вред России. Эти меры, по его словам, будут включать блокировку активов лиц и запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. При этом он заверил, что эти меры не коснутся украинского народа в целом.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".