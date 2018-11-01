Ответные меры на санкции Киева коснутся главы МВД и спикера Рады

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ответные меры на санкции Киева коснутся главы МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры… Аваков Арсен Борисович (Аваков Арсен Борисович), дата рождения — 2 января 1964 года, место рождения — город Баку, СССР… Парубий Андрей Владимирович (Парубій Андрій Володимирович), дата рождения — 31 января 1971 года, место рождения — город Червоноград, СССР", — говорится в постановлении правительства РФ.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".