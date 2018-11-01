Экс-руководители УИК в Бурятии оштрафованы за нарушения на выборах

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Бывший председатель участковой избирательной комиссии в Хоринском районе Бурятии и его заместитель привлечены оштрафованы за подтасовку бюллетеней, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 9 сентября председатель участковой избирательной комиссии участка № 887 в Хоринском районе и ее заместитель незаконно выдали пяти гражданам по четыре бюллетеня, давая им возможность проголосовать вместо других избирателей. В этот день в районе проводились выборы выборах депутатов парламента Бурятии (Народного хурала), совета депутатов Хоринского района и совета депутатов сельского поселения Хоринское.

"Бывший председатель и заместитель председателя участковой избирательной комиссии привлечены к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что уголовные дела в отношении бывших руководителей участкового избиркома по ч.1 ст.142.2 УК РФ (выдача членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо других избирателей) прекращены. Экс-председателю и его заму назначены штрафы в 20 и 30 тысяч рублей. Судебные решения не вступили в законную силу, могут быть обжалованы.

"Единая Россия" победила на выборах в парламент Бурятии 9 сентября с 41% голосов. КПРФ набрала 25,6% голосов, ЛДПР — чуть более 12%. "Справедливая Россия" набрала более 9%, КПСС и "Гражданская платформа" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Явка превысила 39%.