ХАБАРОВСК, 1 ноя — РИА Новости. Общественность Хабаровска к середине ноября подготовит обоснование о необходимости сохранить за городом статус столицы ДФО, сообщил журналистам в четверг председатель городского общественного совета Сергей Галицын.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручает Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием, затратами и преимуществами.

Расширенное заседание общественного совета Хабаровска, где обсуждался вопрос о сохранении статуса города как столицы ДФО, прошло в четверг. Во вторник этот вопрос также обсуждали депутаты городской думы на заседании круглого стола.

"По итогам заседания принято решение о создании общественного комитета с привлечением специалистов, которые могут без эмоций определить смыслы города Хабаровска, дать научно обоснованные выкладки. Документ будет подготовлен к середине ноября", — сказал Галицын.

Он отметил, что обоснование может быть направлено властям края, полпредству, а, возможно, и президенту. "Инстанций много, нужно здесь спокойно", — сказал председатель совета.

По его словам, в комитет войдут до 30 специалистов из разных сфер — экономической, спортивной, общественно-политической. Каждый из них, как эксперт в своей области, подготовит в документ разъяснения, почему Хабаровск должен остаться столицей ДФО.

Ранее сообщалось, что депутаты гордумы на заседании 20 ноября также подготовят обращение в полпредство ДФО о сохранении статуса города как столицы Дальнего Востока.