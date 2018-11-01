Первая женщина-мэр Мурманска официально вступит в должность в четверг

МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Первая в истории Мурманска женщина-мэр Тамара Прямикова вступит в должность на церемонии инаугурации в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Депутат всех пяти созывов городского совета Мурманска Тамара Прямикова на заседании 25 октября была единогласно избрана мэром заполярной столицы.
Последний месяц Прямикова исполняла полномочия главы города вместо ушедшего в отставку Дмитрия Филиппова, который перешел на работу в областное правительство на должность министра промышленности и предпринимательства.
Как сообщили в пресс-службе правительства, Ковтун планирует принять участи в церемонии инаугурации. "Также приглашены руководители областной и муниципальной власти, депутаты, руководители крупных предприятий и организаций города, представители СМИ", — отметили в мэрии.
Тамара Прямикова родилась в 1952 году, в 1982 году окончила Мурманский государственный педагогический институт. Работала учителем, позже директором школы, являлась депутатом всех пяти созывов горсовета Мурманска, начиная с третьего созыва бессменно избиралась заместителем председателя горсовета.