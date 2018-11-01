Первая женщина-мэр Мурманска официально вступит в должность в четверг

МУРМАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Первая в истории Мурманска женщина-мэр Тамара Прямикова вступит в должность на церемонии инаугурации в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Депутат всех пяти созывов городского совета Мурманска Тамара Прямикова на заседании 25 октября была единогласно избрана мэром заполярной столицы.

Последний месяц Прямикова исполняла полномочия главы города вместо ушедшего в отставку Дмитрия Филиппова, который перешел на работу в областное правительство на должность министра промышленности и предпринимательства.

Некоторое время до избрания Филиппова мэром Прямикова также исполняла обязанности главы города, однако ей предстоит стать первой женщиной-мэром в истории заполярной столицы. До сих пор Мурманск возглавляли мужчины. Пост губернатора Мурманской области также занимает женщина — Марина Ковтун.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Ковтун планирует принять участи в церемонии инаугурации. "Также приглашены руководители областной и муниципальной власти, депутаты, руководители крупных предприятий и организаций города, представители СМИ", — отметили в мэрии.

Выступая перед депутатами сразу после избрания Прямикова заявила, что настроена на работу и радикальных изменений пока не планирует.

Тамара Прямикова родилась в 1952 году, в 1982 году окончила Мурманский государственный педагогический институт. Работала учителем, позже директором школы, являлась депутатом всех пяти созывов горсовета Мурманска, начиная с третьего созыва бессменно избиралась заместителем председателя горсовета.