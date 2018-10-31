Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Западной Сахаре

ООН, 31 окт — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в среду проголосовал за продление мандата Миссии по референдуму в Западной Сахаре, однако Россия не поддержала данную резолюцию, представленную США, так как документ двусмысленный, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В 1976 году Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио) провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). ООН отказывается признавать самопровозглашенную республику и аннексию этой территории Марокко. Всемирная организация требует провести референдум о самоопределении. Власти Марокко представили план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме. На 4 и 5 декабря этого года запланированы прямые переговоры между Марокко и Полисарио под эгидой ООН с целью перезапуска урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары.

"Международное сообщество, включая Совет Безопасности, должно содействовать успеху процесса (переговоров — ред.), инициируемого спецпосланником генсека ООН Хорстом Кёлером, он создает уникальный шанс продвинуться в Западносахарском урегулировании. В нашем коллективном содействии следует опираться на ранее согласованные в СБ параметры, которые в соответствии с резолюциями Совета очерчивают стороны Западносахарского конфликта, базируются на фундаментальном принципе взаимоприемлемости эвентуального решения и подразумевают самоопределение западносахарского народа в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН", — заявил Небензя.

Он отметил, что при этом "взаимоприемлемость формулы решения – главная предпосылка устойчивого характера урегулирования. По этому вопросу в СБ всегда существовал твердый консенсус".

"К сожалению, в нынешней резолюции мы увидели очередную попытку закрепить двусмысленность в отношении упомянутых параметров. Считаем такой подход неприемлемым", — сказал российский постпред.

"Попытки подвергнуть ревизии ранее согласованные основы Западносахарского урегулирования стали основной причиной, по которой мы не смогли поддержать американский проект. Мы не стали блокировать резолюцию, поскольку она продлевает мандат важной для региональной стабильности Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", — объяснил дипломат.

"Мы поддерживаем и оказываем содействие МООНРЗС (MINURSO), в том числе российскими военными наблюдателями в ее составе. Но проголосовать "за" для нас означало бы поступиться принципиальной позицией в поддержку существующей основы урегулирования", — заключил Небензя.