Помощник генсека ООН обсудил в Минобороны вопросы миротворчества

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Помощник генсека ООН по военным вопросам Карлос Лойти обсудил в Минобороны России операции по поддержанию мира и программы по подготовке миротворцев, сообщили в МО РФ.

"Тридцать первого октября первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Евгений Ильин принял в Минобороны России помощника Генсекретаря ООН по военным вопросам генерал-лейтенанта Карлоса Лойти", — говорится в сообщении.

В ходе встречи представитель МО РФ доложил об участии российских военнослужащих в операциях по поддержанию мира в том числе проводимых под эгидой ООН, а также возможные форматы взаимодействия ООН и ВС РФ по вопросам миротворчества.

"Особое внимание было уделено вопросам аккредитации в системе ООН Международного противоминного центра ВС РФ, привлечения российских военнослужащих-женщин для работы на штабных должностях в миссиях ООН", — говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Карлос Лойти, в свою очередь, довел информацию о приоритетах деятельности и существующих потребностях ООН по расширению спектра миротворческих операций, в удовлетворении которых может быть оказано содействие. Сторонами была достигнута договоренность продолжать взаимодействие.