Эльмиру Хаймурзину освободили от должности председателя Мособлизбиркома

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Эльмира Хаймурзина освобождена от должности председателя избирательной комиссии Московской области, такое решение было принято в среду на заседании Мособлизбиркома.

"Поскольку произошла процедура назначения меня на должность заместителя главы администрации городского округа Красногорск, на должность муниципальной службы, то в связи с этим я прошу освободить меня от должности председателя избирательной комиссии Московской области", — сказала Хаймурзина.

В мае 2018 года Хаймурзина была назначена председателем избирательной комиссии Московской области. В октябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил ее кандидатуру на пост главы Красногорска. Ранее эту должность занимал Радий Хабиров, которого Владимир Путин назначил врио главы Башкирии 11 октября.