Эксперт прокомментировал визит главы Кубы в Москву

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес совершит свой первый визит в Россию для подтверждения стратегического диалога между Москвой и Гаваной, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Бурых.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы визит в Россию начнет 1 ноября, а 2 ноября проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, что ключевой и центральной темой будет, конечно, торгово-экономическое сотрудничество, которое в последнее время набирает обороты: целый ряд наших компаний заходят на реализацию проектов в кубинской экономике – от компании "Роснефть" до РЖД в инфраструктурной области", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"В политическом плане будет подтверждаться стратегический диалог между нашими странами, и, естественно, помимо непосредственного знакомства (лидеров), будут выдвигаться те ключевые направления, которых будет придерживаться Куба в ближайшее время, в том числе в отношениях с США", — добавил он.

Кроме того, эксперт прокомментировал возможность обсуждения военно-технического сотрудничества сторон. По его словам, ВТС – традиционная сфера кооперации между нашими странами — и будет обсуждаться, но не она будет первоочередной, несмотря на то, что значительная часть боевой техники и вооружений на Кубе возрастная и требует обновления.

"Здесь (в сфере ВТС) процесс достаточно накатанный", — пояснил Бурых, отметив, что обсуждение военных вопросов будет зависеть от кубинской стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня во время визита в РФ лидера Кубы.

На вопрос о том, насколько в данный момент Куба зависима от России, эксперт ответил, что сейчас нельзя сравнивать зависимость Кубы от России с зависимостью от СССР, поскольку Куба за прошедшие два десятилетия сумела очень серьезно диверсифицировать свои внешнеэкономические связи.

"Здесь нельзя так говорить, что она очень сильно зависит от сотрудничества с Россией. В прошедшее время у Кубы очень серьезно развились связи с Китаем, европейскими странами, латиноамериканскими партнерами, поэтому здесь я бы стал говорить о взаимной зависимости между РФ, которая заинтересована в развитии своего экспортного потенциала на кубинском направлении, соответственно обратная зависимость со стороны Кубы", — пояснил Бурых.