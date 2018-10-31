Моряки судна "Норд" просят вернуть капитана, удерживаемого на Украине

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Прибывшие в Россию моряки судна "Норд" заявили, что история с их удержанием не закончится, пока не будет возвращен удерживаемый на Украине капитан сейнера Владимир Горбенко.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"Вся эта ситуация длилась больше семи месяцев и продолжает длиться. У нас еще остался незакрытый вопрос с капитаном. Мы почувствуем себя дома окончательно, когда приедет капитан. Нам обещают, говорят, что вроде бы вопрос двинулся с мертвой точки. Пока капитан не вернется, нам не будет жизни", — сказал матрос Павел Чмыхалов журналистам.

По его словам, Горбенко – "капитан с большой буквы", который постоянно думает об экипаже. "Я прошу всех, помогите вернуть капитана домой, где его ждет семья", — подчеркнул матрос.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" с 10 членами экипажа под флагом России в Азовском море. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".