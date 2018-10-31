Заседание межправкомиссии Иордании и России пройдет в ноябре

АММАН, 31 окт — РИА Новости. Заседание межправкомиссии Иордании и России пройдет 12 и 13 ноября, сообщил РИА Новости посол Иордании в Москве Амджад Адайле.

"(Заседание — ред.) комиссии пройдет 12 и 13 ноября", — заявил Адайле.

Изначально заседание планировалось на сентябрь, но, как сообщал в августе иорданский посол, велись переговоры о его переносе на ноябрь.

"Министерство планирования и международного сотрудничества Иордании попросило больше времени на организацию встречи российско-иорданского делового совета на полях межправкомиссии", — заявил посол, поясняя причину переноса заседания.