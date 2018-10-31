Москалькова навестила капитана украинского судна в крымском СИЗО

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и член исполнительного совета Европейского института омбудсмена, экс-уполномоченная по правам человека на Украине Нина Карпачева посетили в крымском СИЗО капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, сообщила Москалькова в Instagram.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Вместе с Ниной Ивановной Карпачевой посетила сегодня капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, находящегося в крымском СИЗО-1", — написала она на своей странице в Instagram.

Рассказывая о состоянии капитана украинского судна, Москалькова сообщила, что он "скучает по родным, безумно хочет домой и надеется, что и украинская, и российская стороны найдут возможность гуманитарного разрешения этой проблемы, и люди попадут, наконец, к себе на родину, к своим семьям".

По словам омбудсмена, вернувшиеся на родину российские рыбаки выразили беспокойство по поводу будущего их капитана Владимира Горбенко.

Москалькова уточнила, что в отношении Горбенко возбуждено уголовное дело, являющееся по ее мнению "незаконным, необоснованным, подлежащим прекращению".

"Мы ведем диалог и по поводу капитана "Норда", и по поводу капитана украинского судна", — добавила Москалькова.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.