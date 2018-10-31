Моргулов обсудил с замглавы МИД Японии вопрос хоздеятельности на Курилах

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Моргулов в ходе четвертого раунда российско-японских переговоров обсудил с японским коллегой Такэо Мори вопросы хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также создание режима свободного передвижения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, говорится в сообщении МИД РФ.

"Тридцать первого октября в Москве состоялся четвертый раунд российско-японских переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел (Моргулов — Мори) по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. В консультациях с российской стороны приняли участие представители федеральных ведомств и правительства Сахалинской области", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы проектов сотрудничества по пяти перспективным направлениям (аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов) с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона.

Стороны также обсудили тематику создания режима свободного передвижения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

"Сроки следующего раунда будут согласованы по дипломатическим каналам", — добавили в министерстве.