Замглавы МИД России встретился с коллегой из Бахрейна

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с коллегой из Бахрейна Абдаллой Аль Халифой двусторонние отношения, а также обстановку на Ближнем Востоке; стороны подчеркнули безальтернативность политического урегулирования кризисов в регионе, говорится в сообщении МИД РФ.

"Тридцать первого октября в МИД России состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдаллой Аль Халифой, находящимся в Москве для участия в мероприятиях, приуроченных к 200-летию Института востоковедения РАН", — сообщили в министерстве.

Как отмечается в заявлении, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений России и Бахрейна. "Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Манамы на поддержание регулярного политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах", — сообщили в МИД РФ.

Богданов и Аль Халифа также обменялись мнениями по обстановке на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, Йемене и зоне Персидского залива.

"Отмечена безальтернативность преодоления сохраняющихся в данном стратегически важном районе мира конфликтов и кризисов политико-дипломатическими методами, в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН. Выражено также единое мнение важности консолидации усилий в интересах эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремистской идеологией", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Богданов обсудил с египетским коллегой Мухаммадом Эльбадри пути урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и Йемене.