МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин определил основные принципы миграционной политики, в их числе приоритет интересов российских граждан и учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения страны, текст концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещен на сайте Кремля.
"Основными принципами миграционной политики являются… приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации", — говорится в тексте концепции.
Кроме того, среди основных принципов указываются комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития РФ, координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере миграции.
Согласно тексту концепции, основными принципами миграционной политики также являются участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.