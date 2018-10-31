Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин определил основные принципы миграционной политики, в их числе приоритет интересов российских граждан и учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения страны, текст концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещен на сайте Кремля.

"Основными принципами миграционной политики являются… приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации", — говорится в тексте концепции.

Кроме того, среди основных принципов указываются комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития РФ, координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере миграции.

Согласно тексту концепции, основными принципами миграционной политики также являются участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.