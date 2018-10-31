В Москве патриарх Кирилл наградил Додона орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения президент Молдавии Игоря Додона орденом Сергия Радонежского II степени. 31 октября 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время награждения президент Молдавии Игоря Додона орденом Сергия Радонежского II степени. 31 октября 2018

КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду вручил ему церковный орден преподобного Сергия Радонежского II степени.

В среду Додон прибыл с визитом в Москву.

"Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергия Радонежского второй степени за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, он обсудил с патриархом вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Молдавии, а также сроки пастырского визита патриарха Кирилла в республику.

"Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь. Молдавская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше", — добавил Додон.

Он также выразил надежду, что приезд патриарха в Молдавию состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл приедет в Молдавию 27 и 28 октября и помимо столицы впервые посетит города Комрат и Бельцы. Затем Додон сообщил, что визит переносится на более поздний срок