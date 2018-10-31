В Хакасии выявили незаконную предвыборную агитацию в газете региона

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рабочая группа избиркома Хакасии по информационным спорам после рассмотрения жалоб кандидата на должность главы республики Валентина Коновалова на ряд СМИ выявила в одной из республиканских газет нарушение с признаками предвыборной агитации и рекомендовала привлечь издание к административной ответственности, говорится в сообщении ЦИК РФ по итогам поездки представителей ведомства в Хакасии.

"За время своего пребывания представители ЦИК России приняли участие в заседании рабочей группы избирательной комиссии республики Хакасия по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения. Они рассмотрели 10 обращений, направленных в избирательную комиссию Республики Хакасия доверенными лицами кандидата на должность главы республики Хакасия Валентина Коновалова… Нарушения избирательного законодательства были выявлены в одном из номеров республиканской газеты "Хакасия": ряд статей содержал признаки предвыборной агитации, в том числе прямой призыв не голосовать за кандидата Валентина Коновалова", — отмечается в сообщении.

Рабочая группа рекомендовала избирательной комиссии республики направить материалы в Енисейское управление Роскомнадзора для решения вопроса о привлечении газеты к административной ответственности.

Ранее выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы Хакасии, второй тур выборов назначен на 11 ноября. В первом туре 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов, призвав и Коновалова отказаться от участия.