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Президент России принимает участие в шестом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Мероприятие стартовало в Москве 31 октября. В рамках форума пройдут пленарные заседания и пять тематических секций. В них примут участие более 400 соотечественников из 98 стран.

Основной темой конгресса остается защита прав и законных интересов россиян по всему миру, сохранение русской идентичности и поддержка русскоязычного образования.

Участники форума обсудят роль молодежи в консолидации общины, а также затронут проблему СМИ русского зарубежья в современном мире.