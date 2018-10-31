Власти Крыма рассчитывают на возвращение капитана "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассчитывает, что в отношении капитана судна "Норд" восторжествует справедливость и он тоже вернется домой.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"Теперь важно добиться освобождения капитана "Норда" Владимира Горбенко. Уверен, и в его отношении восторжествует правда и справедливость. С такими людьми мы обязательно преодолеем все трудности и препятствия, которых впереди еще будет немало", — сказал Константинов на очередной сессии крымского парламента.

Москалькова ранее заявила, что уже начинаются переговоры по обмену капитанов "Норда" и ЯМК-0041.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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