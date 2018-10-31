Эксперты прокомментировали встречу Путина с бывшими губернаторами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с экс-губернаторами, которая состоялась во вторник, это сигнал для элиты, что опыт бывших глав регионов будет востребован: такое бережное отношение к кадрам благотворно влияет на политическую систему в целом, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Во вторник участие во встрече с Путиным приняли 15 экс-глав регионов РФ. Президент на встрече заявил, что будет стремиться использовать их опыт на других участках работы.

"Одна из причин, почему люди не любят расставаться с властными полномочиями, — это страх перед будущим, это ощущение, что их уважать никто не будет. То, что сейчас эти страхи снимаются, демонстрируется то самое уважение и желание воспользоваться их потенциалом и возможностями, — это такая вещь, которая благотворно влияет на политическую систему в целом", — сказал РИА Новости политолог Глеб Кузнецов.

Он добавил, что губернаторы — это достаточно ценные кадры, поскольку они "очень опытные, очень квалифицированные и в управленческих делах, и в своих профессиональных делах".

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что встреча Путина с экс-губернаторами и его заявление о том, что опыт глав регионов будет использоваться на других участках работы, — это правильный сигнал для элиты о том, что люди, которые в сложный период управляли регионами, будут востребованы.

"Я считаю, что что такой правильный сигнал для элиты, что не надо переживать, вас не бросят, вас трудоустроят. В общем-то есть такая плановая ротация управленцев в регионах, ничего в этом страшного нет, тем не менее, те люди, которые в сложный период управляли регионами, они будут востребованы, и, собственно, это такой символ бережного отношения к кадрам. Это, на мой взгляд, хорошо, потому что те же самые новые губернаторы, они же тоже когда-то будут уходить в отставку, переходить на другую работу. Очень важно, что люди, которые действительно отдавали свои силы, энергию стране и своему региону, за это вознаграждены какими-то новыми позициями и подчеркнутым уважением со стороны главы государства", — сказал Минченко РИА Новости.