Путин не сможет приехать на конференцию по Ливии в Палермо

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сможет приехать на конференцию по ливийскому урегулированию в Палермо, но Москва будет представлена на ней на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, скорее всего, не сможет воспользоваться приглашением и побывать в Палермо. Россия там будет представлена на достойном уровне", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на конференцию в Палермо.

Международная конференция по урегулированию в Ливии состоится 12-13 ноября в Палермо. Свой приезд в Италию уже подтвердил глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. Официальное приглашение посетить конференцию было передано президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.