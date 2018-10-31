Путин не сможет приехать на конференцию по Ливии в Палермо

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сможет приехать на конференцию по ливийскому урегулированию в Палермо, но Москва будет представлена на ней на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Международная конференция по урегулированию в Ливии состоится 12-13 ноября в Палермо. Свой приезд в Италию уже подтвердил глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар. Официальное приглашение посетить конференцию было передано президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.