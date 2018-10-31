Экипаж судна "Норд" выдержал прессинг украинских властей, заявили в Крыму

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Республики Крым Сергей Аксенов отвечают на вопросы журналистов после возвращения экипажа российского судна Норд в Крым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава Республики Крым Сергей Аксенов отвечают на вопросы журналистов после возвращения экипажа российского судна Норд в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж крымского судна "Норд" выдержал прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Вернулись, выдержав жесткий прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания, с помощью которых их заставляли признать себя гражданами Украины, а Крым — оккупированным и "аннексированным", — сказал Константинов на заседании очередной сессии крымского парламента.

По его словам, крымские моряки не позволили навязать себе чужую волю, сохранили российские паспорта, российский флаг своего корабля, свои честь и достоинство.

"Мало того, они доказали нашу правоту, всему миру продемонстрировали крымский характер. Потому их возвращение домой — не только наша общая радость. Это наша общая победа. Таких людей не запугать и не сломить. И пусть не надеются политические авантюристы, дерущиеся за власть на Украине", — сказал Константинов.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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