Экипаж судна "Норд" выдержал прессинг украинских властей, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж крымского судна "Норд" выдержал прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Вернулись, выдержав жесткий прессинг украинских властей, не поддавшись на провокации и запугивания, с помощью которых их заставляли признать себя гражданами Украины, а Крым — оккупированным и "аннексированным", — сказал Константинов на заседании очередной сессии крымского парламента.
По его словам, крымские моряки не позволили навязать себе чужую волю, сохранили российские паспорта, российский флаг своего корабля, свои честь и достоинство.
"Мало того, они доказали нашу правоту, всему миру продемонстрировали крымский характер. Потому их возвращение домой — не только наша общая радость. Это наша общая победа. Таких людей не запугать и не сломить. И пусть не надеются политические авантюристы, дерущиеся за власть на Украине", — сказал Константинов.
Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
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