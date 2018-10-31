Парламент Крыма рассмотрит две кандидатуры на пост вице-премьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов внес в крымский парламент на согласование две кандидатуры на пост вице-премьеров республиканского правительства, которые будут рассмотрены на очередной сессии в среду, сообщает сайт госсовета республики.

На сайте уже опубликованы соответствующие проекты постановления. Оба проекта включены в повестку дня очередной сессии.

В частности, в первом проекте постановления на согласование депутатов представлена кандидатура крымского парламентария, избранного от регионального отделения политической партии ЛДПР Евгения Кабанова, а во втором – Ирины Кивико, которая будет совмещать должность вице-премьера и министра финансов республики.

В случае согласования, обе кандидатуры будут назначены на должность вице-премьеров указом главы Крыма.

Ранее сообщалось, что Кивико в качестве вице-премьера будет курировать финансы и экономику, а Кабанов — строительство и реализацию федеральной целевой программы развития полуострова.

Новые назначения связаны с задержанием и арестом вице-премьера Виталия Нахлупина, который курировал финансово-экономический блок и ФЦП. Басманный суд Москвы 18 октября арестовал на два месяца Нахлупина, который, по версии следствия, "систематически получал взятки", а также бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку по обвинению во взяточничестве. Всем троим обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ.