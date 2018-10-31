Путин и Лавров выступят на Всемирном конгрессе российских соотечественников

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, откроется в Москве в среду, в двухдневном мероприятии примут участие более 400 соотечественников из 98 стран, ожидаются выступления президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

"Владимир Путин также примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Ведущим пленарной дискуссии "Российское наследие и идентичность как основа консолидации" станет, как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров. В обсуждении примут участие в числе прочих зампред Госдумы Петр Толстой, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, митрополит Волоколамский Иларион, ряд представителей региональных властей.

В рамках мероприятия ожидается также участие руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой. Одно из пленарных заседаний проведет статс-секретарь, замглавы МИД РФ, Григорий Карасин.

Одной из главных тем шестого по счету конгресса станет проблема защиты прав соотечественников, сохранения русской идентичности, русского языка и образования, следует из программы мероприятия. Собравшиеся будут говорить об усилении роли молодежи.

Как сообщают организаторы, в рамках форума пройдут пленарные заседания и пять тематических секций. На них речь пойдет о защите прав и законных интересов соотечественников, сохранении русской идентичности и поддержке русскоязычного образования. Участники конгресса обсудят роль молодежи в консолидации общины, а также затронут проблему СМИ русского зарубежья в современном мире. Одна из тематических секций пройдет под названием "Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками".

На одобрение конгресса будет вынесено положение о Всемирном координационном совете российских соотечественников, проживающих за рубежом, отмечается на сайте форума.

Шестой по счету конгресс проходит на фоне непрекращающегося притеснения русскоязычного населения, в частности на Украине и Прибалтике. Из Киева неоднократно звучали призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Так, в сентябре Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появится специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

Кроме того, запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.