Путин и Лавров выступят на Всемирном конгрессе российских соотечественников

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, откроется в Москве в среду, в двухдневном мероприятии примут участие более 400 соотечественников из 98 стран, ожидаются выступления президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.
"Владимир Путин также примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом", — сообщила ранее пресс-служба Кремля.
В рамках мероприятия ожидается также участие руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой. Одно из пленарных заседаний проведет статс-секретарь, замглавы МИД РФ, Григорий Карасин.
Как сообщают организаторы, в рамках форума пройдут пленарные заседания и пять тематических секций. На них речь пойдет о защите прав и законных интересов соотечественников, сохранении русской идентичности и поддержке русскоязычного образования. Участники конгресса обсудят роль молодежи в консолидации общины, а также затронут проблему СМИ русского зарубежья в современном мире. Одна из тематических секций пройдет под названием "Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками".
На одобрение конгресса будет вынесено положение о Всемирном координационном совете российских соотечественников, проживающих за рубежом, отмечается на сайте форума.
Кроме того, запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.