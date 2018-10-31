Санкции против Украины коснутся 360 компаний и более 50 физлиц

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В кабинете министров России завершается работа работу над постановлением, который предусматривает введение мер экономического характера в ответ на санкции, введенные Киевом, сообщил источник в правительстве.

По его словам, в ближайшее время документ передадут на подпись Дмитрию Медведеву.

Собеседник уточнил, что ответные меры коснутся около 360 компаний и свыше 50 физлиц.

Касаясь персонального состава, источник сказал, что в списке будет много интересных открытий для украинских граждан. Он упомянул тот факт, что некоторые украинские деятели, которые придерживаются в отношении Москвы радикальных взглядов, не прочь заработать на этих отношениях.

Экономические ограничения

Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, предусматривающий введение специальных экономических мер из-за действий Киева, которые являются недружественными и противоречат международному праву в отношении россиян.

Недружественные решения Киева

По словам Медведева, под действие этих мер попадут несколько сот граждан Украины и украинских компаний, наносящих ущерб Москве. Такие меры, по словам премьера, будут включать блокировку активов лиц, а также запрет вывода капитала и поставок товаров с Украины. Медведев заверил, что санкции не коснутся украинского народа в целом.

Россия ввела ответные санкции после решений Киева. В мае Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее расширение санкций против российских юридических и физических лиц, и продлевающее действие ограничительных мер, которые ввели в предшествующие годы.

Порошенко в конце 2016 года подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. В Киеве рассчитывают, что меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Отныне для ввоза на украинскую территорию печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио страны.

Верховная рада в январе 2015 года приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", поскольку Украина считает, что Москве вмешивается в ее дела и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому утверждению предоставлено не было. МИД России назвал эти заявления "публичными бездоказательными инсинуациями".