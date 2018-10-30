Россия выступила против закрытого заседания СБ ООН по выборам в Донбассе

ООН, 30 окт — РИА Новости. Совет безопасности ООН не дал возможности выступить на своем заседании по выборам в Донбассе главе ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики Елене Кравченко, проголосовав против внесения ее в повестку заседания.

За ее участие проголосовала Россия. Франция, США, Швеция, Польша, Нидерланды, Великобритания проголосовала против, остальные страны-участники заседания воздержались.

Заседание Совбеза, которое запросили страны, проголосовавшие против участия Кравченко, изначально запрашивалось ими как закрытое. Однако Россия, по словам постпреда Василия Небензи, была против подобной инициативы и запросила открытое проведение.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.