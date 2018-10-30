Вершинин обсудил с послом Судана ситуацию в Дарфуре

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Судана в Москве ситуацию в Дарфуре и урегулирование в районе Абьей, сообщили во вторник в МИД РФ.

"В фокусе внимания была ситуация в суданском Дарфуре, в частности деятельность Совместной операции ООН и Афросоюза в Дарфуре. С российской стороны подтвержден настрой содействовать выработке в рамках Совета Безопасности ООН сбалансированных, отвечающих реальной обстановке в регионе параметров вывода сил упомянутой операции по поддержанию мира к концу 2020 года, как это определено в резолюции СБ ООН 2429, при учете мнения принимающего государства", — говорится в сообщении по итогам встречи.

Стороны также затронули проблематику урегулирования в районе Абьей "с акцентом на необходимость продолжения эффективного содействия со стороны Временных сил безопасности ООН Совместному механизму пограничного контроля в этом регионе".

"Подчеркнута важность укрепления доверия между Суданом и Южным Суданом для окончательного урегулирования статуса Абьея. В более широком плане условлено продолжать плодотворное взаимодействие на площадке ООН", — добавили в российском МИД.