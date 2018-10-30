Экс-глава ЦИК предложил ввести параллельные выборы для подростков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Параллельные выборы для подростков с 14 до 18 лет позволили бы подготовить политически активную молодежь и решить проблему явки, заявил экс-руководитель Центризбиркома РФ Николай Рябов.

"Я бы предложил ввести так называемые параллельные выборы для молодежи с 14 до 18. Вы только вдумайтесь в эту проблему. Мы готовим социально и политически активную молодежь через учебу в школах, техникумах, где вводим начало избирательного процесса, прав и свобод граждан и так далее. Это хорошо, но во многом проходит мимо, если они не будут иметь практического участия в этом деле", — сказал Рябов на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

"Избрав параллельно свои парламенты, своих представителей исполнительной власти, работая совещательным голосом, обсудить свои проблемы, предлагая их настоящей взрослой власти, они не только дают связь поколений, но и сами готовят себя, чтобы быть в будущем политически активными. Это во многом снизит проблему явки, которая нас серьезно беспокоит", — добавил он.