Экс-глава ЦИК предложил ввести параллельные выборы для подростков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Параллельные выборы для подростков с 14 до 18 лет позволили бы подготовить политически активную молодежь и решить проблему явки, заявил экс-руководитель Центризбиркома РФ Николай Рябов.
"Избрав параллельно свои парламенты, своих представителей исполнительной власти, работая совещательным голосом, обсудить свои проблемы, предлагая их настоящей взрослой власти, они не только дают связь поколений, но и сами готовят себя, чтобы быть в будущем политически активными. Это во многом снизит проблему явки, которая нас серьезно беспокоит", — добавил он.