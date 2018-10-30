Памфилова обращалась к Путину из-за сложностей с выборами в Дагестане

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что из-за проблем на выборах в Дагестане направляла большую аналитическую записку президенту России Владимиру Путину.

В конце августа глава ЦИК заявила, что в Дагестане ведется последовательная работа и предпринимаются серьезные усилия по улучшению избирательной системы, в частности, было проведено кадровое обновление.

"Я бы попросила выступить нашего коллегу, Дибирова Магомеда Тагировича – возглавляет комиссию Дагестана. Потому что у нас были очень большие проблемы с Дагестаном, мне даже вам пришлось писать большую записку аналитическую – очень сложно было. И вот, сейчас я бы хотела, чтобы Магомед Тагирович рассказал, какие перемены происходят, вроде бы со многими проблемами там справились", — сказала Памфилова во вторник на торжественном мероприятии в честь 25-летия избирательной системы России.

Сразу после президентских выборов в марте этого года глава ЦИК призвала моментально реагировать на возможные нарушения на выборах в Дагестане.

По онлайн-связи председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров рассказал о том, что комиссия республики по итогам анализа интернет-ресурсов и электронных СМИ выявила нарушения на трех участках в Дагестане: 380 участок в городе Дагестанские Огни, участок 1126 города Махачкалы и участок 1284 села Касумкент Сулейман-Стальского района.

Памфилова отметила, что и ЦИК, и избирком Дагестана провели огромную работу по сравнению с парламентскими выборами, "когда было очень много претензий".

По итогам выборов результаты голосования были отменены на четырех участках в Дагестане.