Пятнадцать экс-глав регионов России примут участие во встрече с Путиным

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пятнадцать экс-руководителей регионов РФ, среди которых бывшие главы Забайкалья, Хакасии, Астраханской и Владимирских областей, а также Санкт-Петербурга, примут участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Во встрече также поучаствуют первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава администрации Антон Вайно.

Среди приглашенных — занимавший пост главы Якутии Егор Борисов, экс-губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, экс-глава Астраханской области Александр Жилкин, бывший глава Хакасии Виктор Зимин, экс-глава Алтайского края Александр Карлин, бывший глава КБР Юрий Коков.

Кроме того, на встречу с президентом приехали бывшие губернаторы Курганской, Липецкой и Курской областей Алексей Кокорин, Олег Королев и Александр Михайлов, а также экс-главы Владимирской и Магаданской областей Светлана Орлова и Владимир Печеный, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ушедший с поста врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов и бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.