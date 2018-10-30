Путин рассказал, как живут члены ЦИК во время выборов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Члены Центризбиркома во время избирательных кампаний всегда находятся "под светом софитов", что называется, живут в "стеклянном доме", ведь за каждым их движением все внимательно следят, поэтому на них лежит особая ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ.
Путин сказал сотрудникам Центризбиркома, что хорошо понимает, каково это жить, как в стеклянном доме pic.twitter.com/j4XVWarKCW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 октября 2018 г.
"Это непростая история, я прекрасно понимаю, на ваших плечах особая ответственность, особые задачи, но от качества вашей работы зависит устойчивость государственной власти, потому что только когда граждане доверяют формированию институтов власти, можно рассчитывать на то, что они будут поддерживать то, что власть в конечном итоге делает в интересах граждан и всего нашего российского общества, в интересах укрепления российской государственности", — добавил президент.