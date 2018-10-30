Путин рассказал, как живут члены ЦИК во время выборов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Члены Центризбиркома во время избирательных кампаний всегда находятся "под светом софитов", что называется, живут в "стеклянном доме", ведь за каждым их движением все внимательно следят, поэтому на них лежит особая ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ.

Путин сказал сотрудникам Центризбиркома, что хорошо понимает, каково это жить, как в стеклянном доме pic.twitter.com/j4XVWarKCW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 октября 2018 г.

"Еще раз хочу вас поздравить с 25-летием избирательной системы. Я прекрасно знаю, я вижу, с Эллой Александровной (Памфиловой — ред.) разговаривал, с другими коллегами, которые возглавляют Центральную избирательную комиссию, какая нагрузка на вас лежит в ходе избирательных кампаний. Вообще не видел довольных результатами — всегда есть споры, причем споры часто такие совсем уж острые, вы всегда находитесь под светом софитов и в этот период времени живете, что называется, в стеклянном доме, за каждым движением вашим смотрят, анализируют", — сказал Путин, завершая мероприятие в Кремле.

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"Это непростая история, я прекрасно понимаю, на ваших плечах особая ответственность, особые задачи, но от качества вашей работы зависит устойчивость государственной власти, потому что только когда граждане доверяют формированию институтов власти, можно рассчитывать на то, что они будут поддерживать то, что власть в конечном итоге делает в интересах граждан и всего нашего российского общества, в интересах укрепления российской государственности", — добавил президент.