Путин поддержал идею активнее вовлекать молодежь в избирательный процесс

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник поддержал предложение о вовлечении молодых людей от 14 до 18 лет в избирательный процесс, как рассказали президенту, некоторые молодые люди сомневались в честности системы, однако поучаствовав в кампании "изнутри", убеждались в обратном.

"По поводу голосования для молодых людей с 14 до 18 лет и того, что они должны принимать полноценное участие в избирательной кампании, формировать такие молодежные органы власти, — это хорошая идея, на мой взгляд. Мы в некоторых регионах в тестовом режиме это проходим. Но идея очень хорошая, потому что это позволило бы молодых людей втянуть в реальную политическую жизнь. Как тут говорили, молодые люди сомневались в эффективности и честности системы, а когда сами начали работать, убедились в том, что на самом деле нет тех опасений, которые они высказывали", — ответил Путин на соответствующее предложение, выступая на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы РФ.

Президент подчеркнул, что идея о вовлечении в реальную политическую жизнь молодых людей уже на первых этапах — полезная и нужная, и поручил детально изучить этот вопрос.