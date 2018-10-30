Нижегородская область приложит усилия для участия в нацпроектах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в национальных проектах, заявил губернатор Глеб Никитин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

Заседание правительственной комиссии по региональному развитию во вторник в Москве провел вице-премьер РФ Виталий Мутко. Основными темами стали межбюджетные трансферты при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, реализация национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширение магистральной инфраструктуры в регионах РФ. Также обсуждалась подготовка стратегии пространственного развития России.

"На заседании правительственной комиссии обсуждались очень значимые для каждого региона страны вопросы. От объемов софинансирования из федерального бюджета зависит большое количество региональных программ и проектов. Мы в бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы уже заложили средства на участие в национальных проектах, сформировали свои предложения. Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в нацпроектах. Мы готовы к системной работе, тесно сотрудничаем с федеральными структурами", — подчеркнул Никитин.

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