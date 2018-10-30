Избирательная система России отвечает запросу общества, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Избирательная система России отвечает запросу общества на четкость, оперативность и беспристрастность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В период любых выборов избиркомы в центре внимания кандидатов, наблюдателей, граждан, средств массовой информации. От них ждут четкости, слаженности, оперативности и беспристрастности. Убежден, наша избирательная система, люди, которые в ней работают, способны в полной мере отвечать требованию общества", — сказал Путин на торжественном мероприятии в честь 25-летия избирательной системы России.