Памфилова назвала общую цель работников избирательной системы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Работники российской избирательной системы настроены на одну цель — максимальное обеспечение избирательных прав граждан, и воодушевлены, заявила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Такой коллектив "под миллион"… Очень разные, с разными политическими взглядами, религиозными представлениями, разной профессией. Такое ощущение, что мы все с воодушевлением, единодушно настроены на одну цель — максимальное обеспечение избирательных прав наших граждан в соответствии в нашей Конституцией. Почему воодушевлены — потому что мы постоянно чувствуем вашу поддержку. Четкая задача, которая была поставлена — максимально прозрачные выборы, чтобы люди доверяли", — сказала Памфилова на торжественном мероприятии к 25-летию российской избирательной системы.

По ее словам, уже немало сделано, но еще предстоит очень много сделать. "И, конечно, ваша поддержка очень важна в этом процессе", — добавила она.

Также Памфилова поблагодарила бывших председателей Центральной избирательной комиссии.