Путин поблагодарил ЦИК за изменение отношения граждан к выборам

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Выборы разных уровней стали востребованными для россиян, они воспринимают их как необходимое участие в жизни страны и реальное влияние на приоритеты ее развития, в чем есть большая заслуга Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.

"Выборы стали востребованными для наших граждан. Они воспринимают их как естественное, необходимое участие в жизни государства. Не только как свое неоспоримое право, но и как реальное влияние на определение приоритетов развития региона, города, поселка и всей страны. В этом вижу и большую заслугу Центральной избирательной комиссии, всегда задававшей высокие стандарты избирательных процедур. Хочу поблагодарить членов ЦИК различных составов, ее председателей за профессионализм и ответственность", — сказал Путин, выступая на мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России. —0-