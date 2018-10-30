Незаконное вторжение в ход выборов должно жестко пресекаться, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Незаконное вторжение в ход выборов, попытки вмешательства в голосование должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться", — сказал Путин.

По его словам, избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан, и "мы, безусловно, обязаны беречь такое доверие, уважать и ценить мнение и позицию наших граждан".