МИД Узбекистана назначил руководителя генконсульством в Казани

ТАШКЕНТ, 30 окт — РИА Новости. Фариддин Насриев назначен генеральным консулом Узбекистана в Казани, сообщил во вторник узбекистанский МИД.

На территории РФ ранее действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана — посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске. В этом году МИД Узбекистана открыл уже три генконсульства в России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее экс-посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов заявил журналистам, что республика планирует открыть в 2018 году консульство еще и в Ростове-на-Дону.

"Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани (Российская Федерация) назначен Фариддин Насриев", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, Насриев ранее работал заместителем директора консульско-правового департамента МИД Узбекистана. В округ открываемого генконсульства помимо Татарстана входят территории еще тринадцати субъектов Российской Федерации, добавили в МИД Узбекистана.

По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около миллиона человек) от мигрантов в России.