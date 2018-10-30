Встреча Путина с бывшими главами регионов. Прямая трансляция

Владимир Путин в очередной раз проводит встречу с ушедшими в отставку главами российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобный формат общения данью уважения к заслугам бывших экс-руководителей. Мероприятие посетят бывшие губернаторы 15 регионов, а также первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава администрации Антон Вайно.