СНГ следует адаптироваться к новым реалиям, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Содружеству Независимых Государств необходимо адаптироваться к новым реалиям и найти свою роль, считает эксперт института мировой экономики при фонде первого президента республики Казахстан Жумабек Сарабеков.

"Организация нуждается в адаптации к новым реалиям и в нахождении той роли, которую она будет эффективно выполнять", — заявил он в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

По мнению Сарабекова, причиной замедления работы СНГ стало то, что "за годы Cодружество так и не смогло стать реальным механизмом экономической интеграции". Также он отметил снижение показателя торгового оборота между странами СНГ по сравнению с объемом внешней торговли.

"В рамках СНГ появляется возможность для рывка вперед в экономическом сотрудничестве. В настоящее время ведутся переговоры по заключению соглашения о свободной торговле услугами", — сказал Сарабеков. Торговля услугами позволит странам СНГ построить крупный центр услуг и нарастить взаимные инвестиции, считает он.

По словам эксперта, для углубления работы в рамках СНГ следует, прежде всего, сотрудничать с Узбекистаном, который в ряду прочих стран принимает участие в разработке договора о свободной торговле услугами. "При этом остается задача совершенствования договорных баз и устранения тарифных барьеров", — отметил он. Стратегически важным направлением Сарабеков также назвал развитие транспортных коммуникаций.

Председатель комитета по вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и государственного партнерства торгово-промышленной палаты Киргизии Кубат Рахимов высказал мнение о том, что для улучшения динамики Содружества и обновления его структуры следует перенести столицу СНГ в одну из столиц Центральной Азии.

"Со всей полнотой уверенности считаю, что нужно переносить столицу СНГ в одну из столиц Центральной Азии. Учитывая планы построить атомную станцию в Узбекистане, в Навои, а также продолжающийся интерес Казахстана по строительству атомной электростанции, либо в Ташкент, либо в Астану есть смысл переносить столицу СНГ, чтобы взбодрить саму структуру", — заявил он.

Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте республики Беларуси Сергей Кизима считает, что основная проблема заключается в отсутствии должного финансирования.

"От переноса центральных органов в другое место при нехватке финансирования мы не получим практически никакого эффекта", — полагает он. Кроме этого, по словам Кизимы, нужно больше работать с молодежью и развивать новые технологии. "Главная задача — объединить те таланты, что остались, сформировать правильной политикой новые и избежать того, чтобы эти таланты уезжали (в другие страны — ред.)", — сказал эксперт.