Козак исключил выдвижение кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

С-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак исключил свое выдвижение в качестве кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга, назвав достойным претендентом на эту должность действующего градоначальника Александра Беглова в случае его участия в выборах.

"Я исключаю возможность выдвижение своей кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга. Я считают, что назначенный врио губернатора Александр Дмитриевич Беглов является очень достойными кандидатом — если он выдвинется, конечно", — сообщил Козак журналистам.

Он добавил, что действующий губернатор обладает огромным опытом управления городским хозяйством. "Его профессиональные качества, его опыт профессиональный управления городским хозяйством — достаточный для того, чтобы поддерживать этот прекрасный и сложный город в надлежащем состоянии", — отметил вице-премьер.