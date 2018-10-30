Вице-премьеры России и Китая обсудили проект договора о безвизовый поездках

ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Проект нового соглашения о безвизовых поездках между Россией и КНР обсудили представители двух стран в ходе 19-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Сопредседателем межправкомиссии с китайской стороны является вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

"Не могу не отметить рост нашего сотрудничества в сфере туризма, этому тоже было посвящено сегодня достаточно много времени, как на уровне экспертов, так и на уровне нашей межправкомиссии, экспертами обсуждались стратегические для этого направления вопросы, проект нового соглашения о безвизовых поездках между Россией и КНР, работа бизнеса после принятия закона о гидах-переводчиках", — заявила Голикова, говоря об итогах заседания межправкомиссии.

Она сообщила, что по данным федеральной службы государственной статистики в 2017 году китайские граждане совершили 1,47 миллиона туристических поездок в нашу страну, рост превысил 14%, и отмечается положительная дальнейшая тенденция к увеличению туризма.

"Отрадно отметить, что в отличие от предыдущих лет, когда основными местами посещения туристами были Москва и Санкт-Петербург, сейчас география посещения китайскими гражданами в целях туризма нашей страны существенно расширяется, это наши регионы, такие как Амурская и Иркутская области, Дальний Восток, Приморский край и другие", — сказала Голикова.