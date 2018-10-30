КС Ингушетии продолжил рассмотрение дела по закону о границе с Чечней

Участник митинга против соглашения о границе с Чечней держит флаг Республики Ингушетии в Магасе. Архивное фото

Участник митинга против соглашения о границе с Чечней держит флаг Республики Ингушетии в Магасе. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 30 окт — РИА Новости. Конституционный суд Ингушетии после отзыва заявлений двух депутатов парламента не прекратил рассмотрение дела по закону о границе с Чечней, решение по нему будет вынесено позже, сообщили РИА Новости во вторник в суде.

Ранее Конституционный суд Ингушетии начал рассматривать запрос депутатов парламента республики, просивших проверить конституционность закона, утвердившего соглашение о границе с Чечней. Запрос направили 12 депутатов, а еще двое жителей республики пожаловались на нарушение прав и свобод данным законом. Позднее двое депутатов отозвали свой запрос, также свои заявления отозвали и двое граждан. В парламенте региона считали, что после этого запрос стал недействительным, так как содержит подписи менее трети от общей численности депутатов народного собрания, как того требует закон.

"Сегодня на заседании суд принял решение продолжить рассмотрение дела. Решение по нему пока не принято", — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. В Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании.

С представителями митингующих дважды встречались полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин.

Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября.