Путин проведет встречу с ушедшими в отставку главами регионов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится во вторник с ушедшими в отставку руководителями регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент встретится с ушедшими в отставку руководителями регионов, это уже не первая такая встреча. Дань уважения тем, кто многие годы возглавлял регионы, работал, такое традиционное общение, тоже какие-то вступительные слова президента на этой встрече станут открытыми для средств массовой информации", — сказал Песков журналистам. —0-