Путин проведет переговоры с президентом Молдавии 31 октября

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 октября проведет переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Тридцать первого октября в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Молдова Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом. Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", — говорится в сообщении.